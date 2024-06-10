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    • Инвестор «Химок» – об увольнении Талалаева: «Я таких решений принимать не могу»

    Инвестор «Химок» – об увольнении Талалаева: «Я таких решений принимать не могу»

    Главный инвестор «Химок» Андрей Талалаев вслед за генеральным директором не стал подтверждать информацию об отставке главного тренера Андрея Талалаева.

    «Я не в курсе этой ситуации. От вас узнаю эту информацию. Я таких решений принимать не могу, это делает руководство клуба», – сказал Садыгов.

    • 51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
    • Под его руководством подмосковная команда вернулась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
    • Сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры двух тренеров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2024 23:23
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