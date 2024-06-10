Инвестор «Химок» – об увольнении Талалаева: «Я таких решений принимать не могу»

Главный инвестор «Химок» Андрей Талалаев вслед за генеральным директором не стал подтверждать информацию об отставке главного тренера Андрея Талалаева.
«Я не в курсе этой ситуации. От вас узнаю эту информацию. Я таких решений принимать не могу, это делает руководство клуба», – сказал Садыгов.
- 51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
- Под его руководством подмосковная команда вернулась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
- Сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры двух тренеров.