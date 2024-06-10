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    • В «Химках» отреагировали на новость об увольнении Талалаева

    В «Химках» отреагировали на новость об увольнении Талалаева

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил, действительно ли клуб отправил в отставку главного тренера Андрея Талалаева.

    «Слухи комментировать – неблагодарное дело. В клубе нет такой информации.

    Андрей Викторович находится в отпуске. Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» – сказал Оленев.

    • 51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
    • Под его руководством подмосковная команда вернулась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
    • Сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры двух тренеров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2024 22:22
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1718048954
    Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» – сказал Оленев. рассказываю, как: - берёшь - увольняешь всё. хотя, судя по фамилии, он не особо понял.
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    Бывалый1488
    1718053508
    Не, не увольняли его
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