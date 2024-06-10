В «Химках» отреагировали на новость об увольнении Талалаева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил, действительно ли клуб отправил в отставку главного тренера Андрея Талалаева.
«Слухи комментировать – неблагодарное дело. В клубе нет такой информации.
Андрей Викторович находится в отпуске. Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» – сказал Оленев.
- 51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
- Под его руководством подмосковная команда вернулась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
- Сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры двух тренеров.