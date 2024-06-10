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    • Защитник «Ростова» перенес свадьбу ради дебюта за сборную России

    Защитник «Ростова» перенес свадьбу ради дебюта за сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что защитник «Ростова» Илья Вахания изменил дату свадьбы из-за вызова в национальную команду.

    • 23-летний футболист дебютировал за сборную 7 июня в товарищеском матче с Беларусью (4:0).
    • На следующий день он женился на своей избраннице Татьяне.

    – Вы знали, что у Вахании на эти же сроки намечена свадьба?

    – Да, конечно.

    – Илья не пытался отпроситься на бракосочетание?

    – Наоборот, ради сборной он поменял день свадьбы даже. У них раньше она должна была состояться.

    – Вас не звал на свадьбу?

    – Да нет, пригласил, но вряд ли получится. Да и в отпуске их видеть не хочется (смеeтся).

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.06.2024 16:08
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    Комментарии (7)
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    Semenycch
    1718026433
    Еще один недоумок! Тебе семейная история Аршавина, Сафонова, Нобоа и прочих тысяч футболистов и десятков миллионов мужчин по всей России не пример? Ты считаешь, что тебе досталась белая и пушистая принцесса, а не финансовая институтка? Ну, ну, безмозглый, получишь и ты свой пендель от судебной системы России!
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    NewLife
    1718028247
    Валера надеялся на право первой брачной ночи, но вышел облом)).
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    Россия
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