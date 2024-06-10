Защитник «Ростова» перенес свадьбу ради дебюта за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что защитник «Ростова» Илья Вахания изменил дату свадьбы из-за вызова в национальную команду.

23-летний футболист дебютировал за сборную 7 июня в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

На следующий день он женился на своей избраннице Татьяне.

– Вы знали, что у Вахании на эти же сроки намечена свадьба?

– Да, конечно.

– Илья не пытался отпроситься на бракосочетание?

– Наоборот, ради сборной он поменял день свадьбы даже. У них раньше она должна была состояться.

– Вас не звал на свадьбу?

– Да нет, пригласил, но вряд ли получится. Да и в отпуске их видеть не хочется (смеeтся).