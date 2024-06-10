Зарема против перехода Латышонка в «Спартак»

Зарема Салихова считает, что «Спартаку» сейчас не нужен вратарь «Балтики» Евгений Латышонок.

«Если честно, я не понимаю, зачем «Спартаку» Латышонок. ЦСКА с сильным Акинфеевым играл десятилетие. Селихов по здоровью нестабилен, но это шанс для Максименко быть основным.

Здоровый Селихов точно опытнее и сильнее Латышонка. Свинов сидит третьим и не отсвечивает. И кто сказал, что он не тянет?

Если бы были Лига чемпионов, Лига Европы, внутренний сильный чемпионат, кубок, то тогда, конечно, необходимо два сильных вратаря. А сейчас зачем? Чтобы еще больше накалить атмосферу в команде и растить количество недовольных?

Это вообще не история про конкуренцию, у вратарей своя тема. Шансы при таком количестве игр выпадают редко, а игровой тонус необходим регулярно.

Латышонку надо расти, играть в каждом матче. А в «Спартаке» за любую ошибку съедят с потрохами. Не каждый ментально справится быть вратарем в «Спартаке». Максименко-то с детства воспитывался в майке «Спартака».

Я вообще не понимаю, что значит требование Станковича – опытный вратарь-второй номер для тренировок, не претендующий на место в основе? По-моему, это такой же маразм, как покупки Бальде и прочих игроков, которых бежали и покупали, переплачивая, чтобы угодить Абаскалю.

Видимо, снова вектор – угождать тренеру, а не потребностям клуба», – сказала Зарема.