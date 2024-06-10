Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Зарема против перехода Латышонка в «Спартак»

    Зарема Салихова считает, что «Спартаку» сейчас не нужен вратарь «Балтики» Евгений Латышонок.

    «Если честно, я не понимаю, зачем «Спартаку» Латышонок. ЦСКА с сильным Акинфеевым играл десятилетие. Селихов по здоровью нестабилен, но это шанс для Максименко быть основным.

    Здоровый Селихов точно опытнее и сильнее Латышонка. Свинов сидит третьим и не отсвечивает. И кто сказал, что он не тянет?

    Если бы были Лига чемпионов, Лига Европы, внутренний сильный чемпионат, кубок, то тогда, конечно, необходимо два сильных вратаря. А сейчас зачем? Чтобы еще больше накалить атмосферу в команде и растить количество недовольных?

    Это вообще не история про конкуренцию, у вратарей своя тема. Шансы при таком количестве игр выпадают редко, а игровой тонус необходим регулярно.

    Латышонку надо расти, играть в каждом матче. А в «Спартаке» за любую ошибку съедят с потрохами. Не каждый ментально справится быть вратарем в «Спартаке». Максименко-то с детства воспитывался в майке «Спартака».

    Я вообще не понимаю, что значит требование Станковича – опытный вратарь-второй номер для тренировок, не претендующий на место в основе? По-моему, это такой же маразм, как покупки Бальде и прочих игроков, которых бежали и покупали, переплачивая, чтобы угодить Абаскалю.

    Видимо, снова вектор – угождать тренеру, а не потребностям клуба», – сказала Зарема.

    • 25-летний Латышонок также интересен «Краснодару», ЦСКА и «Зениту».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В прошедшем сезоне голкипер пропустил 44 гола в 34 матчах.

    Новости по теме
    Зарема высмеяла участие «Лукойла» в ПМЭФ 5
    Зарема рассказала о работе Тедеско и Ваноли в «Спартаке» 7
    Зарема прокомментировала уход Слишковича из «Спартака» 14
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2024 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1718026078
    Ай Заремка, ай да молодец!
    Ответить
    Semenycch
    1718026605
    Вот еще одна финансовая институтка, все рот закрыть не может! Может быть её недоделанный муж займет её рот чем-нибудь?
    Ответить
    R_a_i_n
    1718026988
    Я вот тоже не понимаю зачем Селихова менять.
    Ответить
    Barmaleushka
    1718027428
    "Баба Яга против".
    Ответить
    NewLife
    1718027633
    Старина Маркс говаривал: "практика - критерий истины". Вы с Леней уже накомандовали, а наезд на Станковича производится, когда он еще практически не начинал((
    Ответить
    fakeid
    1718027958
    латышонок - мудак. гoвнистая сущность, достаточно вспомнить некоторые его слова. раздражают такие клоуны, которые нихера из себя не представляют, но замах сразу на полтинник. ни зениту, ни спартаку это чмо не сдалось. пусть сидит в фнл. хотя, не удивлюсь, если его реально купят, на всякий случай. но у нас адамов хорошо играет, у хряков максименко тоже не бревном был в прошлом сезоне. кержа, кстати, несколько дней назад на всякий случай продлили на год, так что у нас свободных мест нет. иди в тарасофку, латыш. хотя и оттуда тебя пнут.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1718030840
    Ну вот опять она все правильно сказала ! Молодец.
    Ответить
    Клубничный
    1718034686
    Или у них сайт глючит, или специально надо мной издеваются!!! Мне и слово сказать не дают!!!! (Я уж напишу про эту зарему всю правду!!!)
    Ответить
    Клубничный
    1718038909
    Самая главная сырдыховца хрюкнула, стыдно за ней, ой как стыдно!!!
    Ответить
    Клубничный
    1718039038
    Что у них с комментами? В моей анкете в этой теме записан последний комментарий: "Самая главная сырдыховца хрюкнула, стыдно за ней, ой как стыдно!!! " А тут нет? Что твориться?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+