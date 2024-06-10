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    • Агент Фомина высказался о возможном переезде игрока в Европу

    Агент Фомина высказался о возможном переезде игрока в Европу

    Агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина Федерико Пасторелло рассказал о возможном переходе игрока в европейский клуб.

    «Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – дал комментарий Пасторелло.

    • Фомин, выступающий на позиции опорного хавбека, представляет цвета «Динамо» с 2020 года. Всего в бело-голубой майке футболист сыграл в 139 матчах, в них он сумел забить 27 голов и оформить 19 результативных передач.
    • В прошедшем розыгрыше РПЛ Даниил записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 ассиста в 25 играх.
    • Прошлым летом в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Фомина заинтересован «Лион», представляющий французский чемпионат.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.06.2024 14:59
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