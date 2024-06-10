Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Клуб Первой лиги расстался с испанским главным тренером

    «Родина» сообщила об уходе 47-летнего испанца Франка Артиги с поста главного тренера клуба в связи с окончанием контракта.

    «Футбольный клуб «Родина» благодарит Франка Артигу за совместно пройденный путь и всe хорошее, что произошло за эти 16 месяцев. Франк начал свою работу в клубе в январе 2023 года в «Родине-2» и успел вывести вторую команду в «Серебро» Второй лиги, а также внeс огромный вклад в будущее попадание в «Золотой» дивизион. В октябре прошлого года Артига возглавил основную команду «Родины» и по итогам сезона-2023/24 занял 5 место.

    Франк Артига продолжит работу в другом клубе. Желаем ему творческих успехов и удачи в тренерской карьере!» – говорится в сообщении.

    Также тренерский штаб клуба покинул Джозеп Техеда.

    • «Родина» заняла 5-е место в Первой лиге и не смогла попасть в стыковые матчи, хотя имела лицензию на участие в них.
    • До прихода в «Родину» Артига возглавлял сборную ОАЭ U-20 и юношеские команды «Барселоны».

    Новости по теме
    Шатов войдет в тренерский штаб клуба Первой лиги 2
    Федотов может возглавить команду Первой лиги после увольнения из ЦСКА 20
    35-летний Ионов продлил контракт с командой Первой лиги 4
    Источник: телеграм-канал ФК «Родина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2024 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    evgevg13
    1718020714
    Ну вот сказка и закончилась
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+