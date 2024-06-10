Клуб Первой лиги расстался с испанским главным тренером

«Родина» сообщила об уходе 47-летнего испанца Франка Артиги с поста главного тренера клуба в связи с окончанием контракта.

«Футбольный клуб «Родина» благодарит Франка Артигу за совместно пройденный путь и всe хорошее, что произошло за эти 16 месяцев. Франк начал свою работу в клубе в январе 2023 года в «Родине-2» и успел вывести вторую команду в «Серебро» Второй лиги, а также внeс огромный вклад в будущее попадание в «Золотой» дивизион. В октябре прошлого года Артига возглавил основную команду «Родины» и по итогам сезона-2023/24 занял 5 место.

Франк Артига продолжит работу в другом клубе. Желаем ему творческих успехов и удачи в тренерской карьере!» – говорится в сообщении.

Также тренерский штаб клуба покинул Джозеп Техеда.