Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Булыкин прокомментировал совмещение постов Карпиным

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не должен совмещать эту должность с работой в «Ростове»

    «Учитывая то, что мы сейчас не участвуем в официальных турнирах, конечно, РФС может выбрать любого тренера. По моему мнению, тренер не должен быть и в клубе, и в сборной, потому что в сборной большая работа.

    Институт сборных – совсем другая работа, она очень серьeзная, потому что надо смотреть не только на основных футболистов, но и на молодeжь. Конечно, у него есть помощники, но, когда тренер и там, и там, это очень тяжело. Обычно что-то страдает: или клуб, или сборная.

    Поэтому хотелось бы, чтобы кто-то отдельно отвечал за сборную и за институт сборных, за кадры, новое поколение. Если РФС считает нужным такое совмещение или не может найти никого достойного, то мы уже здесь ничего не можем сделать, – сказал Булыкин.

    • Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года.
    • 55-летний специалист совмещает эту должность с работой в «Ростове» с марта 2022 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Карпин ответил на вопросы о своем будущем в сборной России
    Карпин считает, что России было бы неправильно играть с Брунеем и Лаосом 1
    Газзаев дал совет РФС, как поступить с Карпиным 3
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1717995814
    Избитая тема) каждый раз одно и тоже мусолят и мусолят
    Ответить
    The only one
    1717996594
    А вот в данном случае забыли Булыкина спросить. Где он, а где тренерская работа.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+