Булыкин прокомментировал совмещение постов Карпиным

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не должен совмещать эту должность с работой в «Ростове»

«Учитывая то, что мы сейчас не участвуем в официальных турнирах, конечно, РФС может выбрать любого тренера. По моему мнению, тренер не должен быть и в клубе, и в сборной, потому что в сборной большая работа.

Институт сборных – совсем другая работа, она очень серьeзная, потому что надо смотреть не только на основных футболистов, но и на молодeжь. Конечно, у него есть помощники, но, когда тренер и там, и там, это очень тяжело. Обычно что-то страдает: или клуб, или сборная.

Поэтому хотелось бы, чтобы кто-то отдельно отвечал за сборную и за институт сборных, за кадры, новое поколение. Если РФС считает нужным такое совмещение или не может найти никого достойного, то мы уже здесь ничего не можем сделать, – сказал Булыкин.