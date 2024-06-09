Игроку Медиалиги понадобилась помощь после нападения охранника

На матче Медиалиги случился инцидент между охраной стадиона и форвардом 2DROTS Алексом Стилем.

Стиль пытался попасть в спортивный отсек арены, предъявил подтверждение, что выступает за 2DROTS, но возникло недопонимание. В результате Алекс получил удар в голову, у него улетели в сторону солнцезащитные очки.

После удара Стилю потребовалась помощь медицинской бригады. Госпитализация футболисту не понадобилась.

Стиль участвовал в матчах 2DROTS в Фонбет Кубке России.

UPD. Через несколько минут после инцидента глава Медиалиги Николай Осипов пояснил, что при Стиле не было официальной аккредитации. Игрок толкнул охранника, пытаясь доказать принадлежность 2DROTS, и в ответ получил удар в лицо.