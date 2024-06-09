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    • Игроку Медиалиги понадобилась помощь после нападения охранника

    Игроку Медиалиги понадобилась помощь после нападения охранника

    На матче Медиалиги случился инцидент между охраной стадиона и форвардом 2DROTS Алексом Стилем.

    Стиль пытался попасть в спортивный отсек арены, предъявил подтверждение, что выступает за 2DROTS, но возникло недопонимание. В результате Алекс получил удар в голову, у него улетели в сторону солнцезащитные очки.

    После удара Стилю потребовалась помощь медицинской бригады. Госпитализация футболисту не понадобилась.

    • Стиль участвовал в матчах 2DROTS в Фонбет Кубке России.

    UPD. Через несколько минут после инцидента глава Медиалиги Николай Осипов пояснил, что при Стиле не было официальной аккредитации. Игрок толкнул охранника, пытаясь доказать принадлежность 2DROTS, и в ответ получил удар в лицо.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.06.2024 20:02
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    Комментарии (5)
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    ...короче
    1717955964
    ...имеем, что охраняем. В данном случае поимели стильно)...
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    DOCTOR PENALTY
    1717956400
    Стиль хотел самовыразиться - самовыразился.
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    TIMOTHY
    1717957032
    Пел не музыкально,скандалил,ну и значит правильно что дали )
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    Mirak92
    1717958344
    Охрану от охраны )Оху...но!!!
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    Cleaner
    1717960686
    Охранник: - А НЕЧЕГО ТУТ!!!
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