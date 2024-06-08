Ташуев пожаловался на отсутствие работы в России: «Сейчас сербская диаспора работает»

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев сообщил, что не может найти работу в России.

– Пока никаких предложений не всплывает. Если что‑то и есть, то на уровне слухов. Я сейчас на каникулах с внуком.

– Есть желание вернуться к работе?

– Конечно, есть! Но у нас в России сейчас сербская диаспора работает. А нам надо ехать в другие страны. Я работал в Беларуси в солигорском «Шахтере», показывал хорошие результаты: проходил три раунда в Лиге Европы, играл с итальянским «Торино».

Потом, когда уже был в «Ахмате», ко мне на стажировку приезжали ребята с лицензией PRO от федерации футбола Беларуси с их руководителем. Они подарили грамоту, диплом в красивой рамочке, майку сборной Беларуси, сувениры за вклад в развитие белорусского футбола.

Даже белорусы за вклад награждают! А у нас сейчас сербы в почете. Остается только ехать поднимать футбол куда‑то в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Мы сами себя не особенно уважаем. Что делать? Я себя уважаю, но руководители наших клубов смотрят какое‑то другое кино.