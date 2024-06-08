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    • Ташуев пожаловался на отсутствие работы в России: «Сейчас сербская диаспора работает»

    Ташуев пожаловался на отсутствие работы в России: «Сейчас сербская диаспора работает»

    Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев сообщил, что не может найти работу в России.

    – Пока никаких предложений не всплывает. Если что‑то и есть, то на уровне слухов. Я сейчас на каникулах с внуком.

    – Есть желание вернуться к работе?

    – Конечно, есть! Но у нас в России сейчас сербская диаспора работает. А нам надо ехать в другие страны. Я работал в Беларуси в солигорском «Шахтере», показывал хорошие результаты: проходил три раунда в Лиге Европы, играл с итальянским «Торино».

    Потом, когда уже был в «Ахмате», ко мне на стажировку приезжали ребята с лицензией PRO от федерации футбола Беларуси с их руководителем. Они подарили грамоту, диплом в красивой рамочке, майку сборной Беларуси, сувениры за вклад в развитие белорусского футбола.

    Даже белорусы за вклад награждают! А у нас сейчас сербы в почете. Остается только ехать поднимать футбол куда‑то в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Мы сами себя не особенно уважаем. Что делать? Я себя уважаю, но руководители наших клубов смотрят какое‑то другое кино.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.06.2024 21:31
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    Комментарии (7)
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    Клим Чугункип
    1717872191
    Остается только ехать поднимать футбол куда‑то в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан------- У себя в Сербии подняли футбол на высший уровень. Теперь надо куда то ехать и там тоже поднимать..)))
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    ...короче
    1717872601
    ...нудно ноет, назойливо так, по бабьи, практически)...
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    Цугундeр
    1717873508
    А тебе другая диаспора привычней ?
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    Spartak_forv@
    1717875760
    В Ташуева Мостовой вселился)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717876221
    Ты же сольешься быстро) вот Валера с семаком рулят и рулят себе в своих клубах и никакие сербы им не мешают
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    Александр.Т.
    1717879989
    Лучше надо было работать не погнали бы с Ахмата, с Факела. И что то не видно чтобы он поднял Белорусский футбол
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    Suvorov71
    1717899770
    Да не, ну какой он тренер, вторая, ну первая группа, это все что можно ему пожелать
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