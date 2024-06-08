Сабо: «Лобановский сам себя уничтожил – пил ежедневно»

Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о причине смерти коллеги Валерия Лобановского.

«Лобановский сам себя уничтожил. Работая на Ближнем Востоке, он ежедневно пил. Набрал вес. Он похудел, вернувшись на Украину.

Великий был человек. Второго такого не будет», – сказал Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.

Лобановский 13 раз выигрывал чемпионат страны с киевским «Динамо», дважды брал Кубок обладателей кубков.

Со сборной СССР тренер доходил до финала Евро-1988.

Лобановский умер в 2002 году в возрасте 63 лет.

Экс-агент Абрамов: «Лобановский был редким хамом. Любого посылал на три буквы»