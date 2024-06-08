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    Сабо: «Лобановский сам себя уничтожил – пил ежедневно»

    Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о причине смерти коллеги Валерия Лобановского.

    «Лобановский сам себя уничтожил. Работая на Ближнем Востоке, он ежедневно пил. Набрал вес. Он похудел, вернувшись на Украину.

    Великий был человек. Второго такого не будет», – сказал Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.

    • Лобановский 13 раз выигрывал чемпионат страны с киевским «Динамо», дважды брал Кубок обладателей кубков.
    • Со сборной СССР тренер доходил до финала Евро-1988.
    • Лобановский умер в 2002 году в возрасте 63 лет.

    Экс-агент Абрамов: «Лобановский был редким хамом. Любого посылал на три буквы»

    Источник: «Бомбардир»

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    08.06.2024 19:02
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    Комментарии (30)
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    ...уефан
    1717863273
    ...Бомбер, вот скажи, нахера нам здесь упоминания с ютуб канала Д. Гордона?... Или ты не в курсе, кто такой это?... Даже если это касается футбольной тематики...
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    Lee Hoy
    1717864129
    Не красиво. Сейчас можно говорить что угодно. И о Чапаеве можно, и о Брежневе можно. А от о ВВП нельзя. Пока нельзя. Потом будет можно. Не красиво все это.
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    WE ARE FOR PETER
    1717867190
    К чему эта тема с пьянкой? Был великий человек и не стало его!
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    Красногвардейчик
    1717867595
    Великий тренер был, земля пухом
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717869522
    Много известных людей в футболе ушли из жизни раньше времени из-за водки, очень много...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717869545
    Унесённый водкой
    Ответить
    миша-мишин-google
    1717873131
    А что эта проститутка венгерская не бухает что ли? Он левого мизинца ВВЛ не стоит! Самый великий тренер СССР с мировым именем, а это дерьмо только интриги плести научился, как повесил бутсы. Облили грязью уже всю великую историю Союза за 30 серебряников!
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