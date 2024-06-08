Саутгейт прокомментировал поражение Англии на «Уэмбли» от Исландии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении в товарищеском матче от Исландии (0:1).
«Матч получился далеко от идеала. Это заставляет задуматься. Нельзя выиграть Евро за счет таланта и просто за счет участия. Так не работает.
Нужно добиться точности в каждом аспекте игры. Исландия заслужила победу. Они могли забить больше одного гола», – сказал тренер.
- В 5 последних матчах у Англии 1 победа.
- На Евро-2024 Англия сыграет в группе с Сербией, Словенией и Данией.
- Турнир в Германии стартует 14 июня.