Саутгейт прокомментировал поражение Англии на «Уэмбли» от Исландии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении в товарищеском матче от Исландии (0:1).

«Матч получился далеко от идеала. Это заставляет задуматься. Нельзя выиграть Евро за счет таланта и просто за счет участия. Так не работает.

Нужно добиться точности в каждом аспекте игры. Исландия заслужила победу. Они могли забить больше одного гола», – сказал тренер.