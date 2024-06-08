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    • Саутгейт прокомментировал поражение Англии на «Уэмбли» от Исландии

    Саутгейт прокомментировал поражение Англии на «Уэмбли» от Исландии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении в товарищеском матче от Исландии (0:1).

    «Матч получился далеко от идеала. Это заставляет задуматься. Нельзя выиграть Евро за счет таланта и просто за счет участия. Так не работает.

    Нужно добиться точности в каждом аспекте игры. Исландия заслужила победу. Они могли забить больше одного гола», – сказал тренер.

    • В 5 последних матчах у Англии 1 победа.
    • На Евро-2024 Англия сыграет в группе с Сербией, Словенией и Данией.
    • Турнир в Германии стартует 14 июня.

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    Источник: The Telegraph

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