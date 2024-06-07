Кроос рассказал, чем займется после завершения карьеры

Полузащитник Тони Кроос ответил на вопрос о планах после ухода из профессионального футбола.

Немец уже закончил клубную карьеру.

В своем последнем матче Кроос выиграл Лигу чемпионов с «Реалом».

Сейчас он готовится к Евро-2024 в составе сборной Германии.

«Буду проводить время с семьей. Продолжу вести подкаст с моим братом Феликсом. А также буду работать в моей академии в Мадриде.

Понятно, что я не собираюсь ввязываться в 18 проектов, чтобы стать таким же занятым, как когда я был футболистом», – сказал Кроос.