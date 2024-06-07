Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег в жизни: «Вложил 2 миллиона»

    Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег в жизни: «Вложил 2 миллиона»

    Экс-спартаковец Андрей Ещенко неудачно инвестировал в бизнес по выращиванию клубники.

    – По словам Реброва, вы занимались аграрным бизнесом – выращивали клубнику.

    – Купил для этого землю с теплицами в Краснодарском крае. Вкусная была, но сейчас там все простаивает: некогда этим заниматься. Вложил туда два миллиона – думаю, самая бессмысленная трата денег в жизни.

    – Знакомым часто деньги занимаете?

    – Суммарно разные люди сейчас мне должны 2–3 миллиона. Одолжил одному парню на бизнес, ничего не вышло, а возвращать было нечем. И он отдал мне хорошую машину. Я доволен!

    • Сейчас 40-летний Ещенко работает в «Кубани».
    • В апреле его назначили тренером молодежной команды.
    • Бывший защитник наиболее известен по выступлениям за «Спартак», выигрывал с командой чемпионство в 2017 году.

    Новости по теме
    Ещенко: «Ребров облизывал штанги, крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки» 6
    Ещенко рассказал об извинениях Карреры
    Ещенко раскрыл игрока «Спартака», которого он отправлял за пивом: «Побздел немного, но согласился» 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2024 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    JIEGEHDA
    1717765240
    Ещенко " купил свиноферму " . Бессмысленная трата денег . Зачем мне свиноферма когда есть Спартаг "
    Ответить
    Цугундeр
    1717767165
    "Записки ублюдка " на бомбардире.. Неделю читать теперь ? (
    Ответить
    The only one
    1717769519
    А он что думал? Клубника сама будет полоться, поливаться, собираться и продаваться. А он только бабло считать? Там работать надо, что бы вложения не были бессмысленными.
    Ответить
    Barmaleushka
    1717785625
    Ещё на мульён разных стрингов накупил .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+