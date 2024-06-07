Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег в жизни: «Вложил 2 миллиона»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко неудачно инвестировал в бизнес по выращиванию клубники.

– По словам Реброва, вы занимались аграрным бизнесом – выращивали клубнику.

– Купил для этого землю с теплицами в Краснодарском крае. Вкусная была, но сейчас там все простаивает: некогда этим заниматься. Вложил туда два миллиона – думаю, самая бессмысленная трата денег в жизни.

– Знакомым часто деньги занимаете?

– Суммарно разные люди сейчас мне должны 2–3 миллиона. Одолжил одному парню на бизнес, ничего не вышло, а возвращать было нечем. И он отдал мне хорошую машину. Я доволен!