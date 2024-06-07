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    • Ваноли заявил о желании уйти из «Венеции», несмотря на выход в Серию A

    Ваноли заявил о желании уйти из «Венеции», несмотря на выход в Серию A

    Президент «Венеции» Дункан Нидерауэр прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера команды Паоло Ваноли.

    «Ваноли проделал выдающуюся работу, и мы бы хотели, чтобы бы он и дальше был нашим тренером.

    Сегодня днем ​​агент Ваноли сообщил нам о его желании покинуть «Венецию».

    Нам грустно получать эту новость, потому что мы хотели продолжить наше путешествие вместе. Также следует учитывать пункт в контракте об отступных, которые должен будет заплатить клуб, желающий воспользоваться услугами нашего тренера», – сказал Нидерауэр.

    • Ранее сообщалось, что 52‑летний Ваноли, который вывел «Венецию» в Серию А, согласовал контракт с «Торино».
    • Действующее соглашение специалиста с «Венецией» рассчитано до 30 июня 2026 года.
    • Итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021-го по июнь 2022 года.

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    Источник: Tuttoveneziasport.it

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    07.06.2024 09:14
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    Комментарии (3)
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    sined1951
    1717750290
    Тренер хочет уйти на повышение, нормальное желание.
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    zigbert
    1717764617
    Торино это крепкий середняк Серии-А. Решение Ваноли понятно.
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    Бригадный
    1717766433
    Торино чемпионом бывал в Италии. А ныне - очень крепкий середняк. Так что, серьезное повышение для Ванильного. Не сб. Бельгии, конечно, но - тем не менее.
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