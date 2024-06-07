Ваноли заявил о желании уйти из «Венеции», несмотря на выход в Серию A

Президент «Венеции» Дункан Нидерауэр прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Ваноли проделал выдающуюся работу, и мы бы хотели, чтобы бы он и дальше был нашим тренером.

Сегодня днем ​​агент Ваноли сообщил нам о его желании покинуть «Венецию».

Нам грустно получать эту новость, потому что мы хотели продолжить наше путешествие вместе. Также следует учитывать пункт в контракте об отступных, которые должен будет заплатить клуб, желающий воспользоваться услугами нашего тренера», – сказал Нидерауэр.