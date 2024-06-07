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    Черчесов сказал, приглашали ли его в клубы РПЛ

    Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, проявляли ли к нему интерес другие команды.

    – Кто‑нибудь интересовался из клубов РПЛ?

    – Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи.

    – Не было такого, что кто‑то говорил: «Завтра наберу»?

    – И набирали. И что?

    – Не договорились?

    – Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьезно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла.

    Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали.

    Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу…

    • В понедельник Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана. Ранее эту должность занимал Магомед Адиев, решивший остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош» , откуда его уволили летом 2023 года.
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 08:28
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    Комментарии (3)
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    САДЫЧОК
    1717745491
    Никому физрук не нужен! Казахов облапошили!
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    alp
    1717745617
    "здесь кто ее купит? тут ее все знают...."
    Ответить
    алдан2014
    1717746089
    Навёл тень на плетень. Сборная Бразилии не интересовалась Стасом , случайно
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