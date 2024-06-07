Черчесов сказал, приглашали ли его в клубы РПЛ

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, проявляли ли к нему интерес другие команды.

– Кто‑нибудь интересовался из клубов РПЛ?

– Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи.

– Не было такого, что кто‑то говорил: «Завтра наберу»?

– И набирали. И что?

– Не договорились?

– Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьезно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла.

Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали.

Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу…