Черчесов сказал, приглашали ли его в клубы РПЛ

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, проявляли ли к нему интерес другие команды.
– Кто‑нибудь интересовался из клубов РПЛ?
– Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи.
– Не было такого, что кто‑то говорил: «Завтра наберу»?
– И набирали. И что?
– Не договорились?
– Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьезно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла.
Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали.
Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу…
- В понедельник Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана. Ранее эту должность занимал Магомед Адиев, решивший остаться в «Ахмате».
- Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош» , откуда его уволили летом 2023 года.
- С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.