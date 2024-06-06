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    Газзаев: «ЦСКА пошeл по пути «Спартака»

    Валерий Газзаев недоволен выбором нового главного тренера для ЦСКА.

    • Армейцы уволили Владимира Федотова и назначили вместо него Марко Николича.
    • Команда финишировала на 6-м месте в прошедшем сезоне РПЛ.

    – Тренер Николич – подходящий вариант для ЦСКА?

    – Самый подходящий вариант – Игнашевич! Он знает традиции и историю клуба. Сергей много лет провeл в ЦСКА и достаточно неплохо начал тренерскую карьеру.

    ЦСКА, к сожалению, пошeл по пути «Спартака». Но, как видим, этот путь неверный. Я придерживаюсь мнения, что надо давать шанс своим тренерам.

    Хорошо, работал Николич в «Локомотиве», выиграл Кубок России, а дальше что? Разве для такой команды это предел? При Сeмине Кубок брали чуть ли не каждый год. Решение по назначению тренера надо принимать обдуманно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (11)
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    bset
    1717664278
    Советчиков много. Только за результат ответственность никто из комментирующих на себя не возьмет
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    Дубина
    1717664529
    Усатый вася,который ограбил и развалил Аланию еще что то вякает!((( Твое мнение ни кому не интересно) лучше брось бухать и тараканы с твоей головешке убегут!!!
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    шахта Заполярная
    1717664787
    Этому деятелю главное прокукарекать, а там рассветет или нет его уже не волнует
    Ответить
    VVM1964
    1717665455
    Задолбал !!! (((
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    ...уефан
    1717666066
    ...был игроком-топтуном, стал депутатом-болтуном...
    Ответить
    FCSpartakM
    1717666605
    По логике Псаева, нужно было до победного ставить своих, пока не выиграют
    Ответить
    Snek
    1717671752
    За что Игнашевича надо брать в ЦСКА? За то, что он Балтику отправил обратно в ФНЛ?
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    The only one
    1717676108
    А что же свою кандидатуру не предложил? Свой, великий тренер
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    Инокентий
    1717677586
    Да и пускай идут, куда подальше............
    Ответить
    saf05
    1717678815
    Традиции традициями, а где сейчас Балтика???
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