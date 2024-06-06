Газзаев: «ЦСКА пошeл по пути «Спартака»

Валерий Газзаев недоволен выбором нового главного тренера для ЦСКА.

Армейцы уволили Владимира Федотова и назначили вместо него Марко Николича.

Команда финишировала на 6-м месте в прошедшем сезоне РПЛ.

– Тренер Николич – подходящий вариант для ЦСКА?

– Самый подходящий вариант – Игнашевич! Он знает традиции и историю клуба. Сергей много лет провeл в ЦСКА и достаточно неплохо начал тренерскую карьеру.

ЦСКА, к сожалению, пошeл по пути «Спартака». Но, как видим, этот путь неверный. Я придерживаюсь мнения, что надо давать шанс своим тренерам.

Хорошо, работал Николич в «Локомотиве», выиграл Кубок России, а дальше что? Разве для такой команды это предел? При Сeмине Кубок брали чуть ли не каждый год. Решение по назначению тренера надо принимать обдуманно.