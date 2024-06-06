Газзаев возмущен выбором лучшего тренера в сезоне РПЛ

Валерий Газзаев раскритиковал определение лучшего тренера чемпионата России по итогам сезона-2023/24.
- Награду получил Марцел Личка из «Динамо».
- В тройку претендентов также входили Валерий Карпин («Ростов») и Владимир Ивич (экс-«Краснодар»).
- Выигравший РПЛ, Кубок и Суперкубок России Сергей Семак оказался вне списка номинантов.
«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России?
Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку? Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка.
Вообще-то за такие результаты увольняют. Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару».
Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введeм!
Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил», – сказал Газзаев.