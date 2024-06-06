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    Газзаев возмущен выбором лучшего тренера в сезоне РПЛ

    Валерий Газзаев раскритиковал определение лучшего тренера чемпионата России по итогам сезона-2023/24.

    «Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России?

    Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку? Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка.

    Вообще-то за такие результаты увольняют. Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару».

    Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введeм!

    Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1717659679
    ...уберите, нахер, эти размышления(...
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    Cleaner
    1717659691
    С таким составом, как у Семака, нужно выигрывать чемпионат туров за пять-семь до окончания чемпионата. Семак ПРОВАЛИЛ сезон вместе со своим Зенитом. Так что Семак НИКАКИМ БОКОМ не может быть назван лучшим тренером сезона.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717660928
    У хряковских чиновников своё розовое позорное видение. Гыгыгы
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    Инокентий
    1717678136
    А стыдно за спартак!!!
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