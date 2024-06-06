Газзаев возмущен выбором лучшего тренера в сезоне РПЛ

Валерий Газзаев раскритиковал определение лучшего тренера чемпионата России по итогам сезона-2023/24.

Награду получил Марцел Личка из «Динамо».

В тройку претендентов также входили Валерий Карпин («Ростов») и Владимир Ивич (экс-«Краснодар»).

Выигравший РПЛ, Кубок и Суперкубок России Сергей Семак оказался вне списка номинантов.

«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России?

Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку? Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка.

Вообще-то за такие результаты увольняют. Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару».

Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введeм!

Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил», – сказал Газзаев.