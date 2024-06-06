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    «Ювентус» продал бразильского нападающего

    «Крузейро» объявил о договоренности с «Ювентусом» по трансферу Кайо Жорже.

    Бразильский клуб согласовал покупку 22-летнего футболиста за 7 миллионов евро + процент от перепродажи, уточнил Джанлука Ди Марцио.

    В случае успешного прохождения медицинского обследования нападающий заключит с «Крузейро» контракт на пять лет.

    • «Ювентус» приобрел Жорже в 2021 году у «Сантоса» за 7 млн евро.
    • За главную команду туринцев он провел 11 матчей и не забил ни одного гола.
    • Форварда отдавали в аренду «Фрозиноне».

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    Источник: твиттер «Крузейро»

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    Комментарии (1)
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    ItalianFootball
    1717659103
    Ну хоть в плюсе остались.
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