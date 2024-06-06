«Ювентус» продал бразильского нападающего

«Крузейро» объявил о договоренности с «Ювентусом» по трансферу Кайо Жорже.
Бразильский клуб согласовал покупку 22-летнего футболиста за 7 миллионов евро + процент от перепродажи, уточнил Джанлука Ди Марцио.
В случае успешного прохождения медицинского обследования нападающий заключит с «Крузейро» контракт на пять лет.
- «Ювентус» приобрел Жорже в 2021 году у «Сантоса» за 7 млн евро.
- За главную команду туринцев он провел 11 матчей и не забил ни одного гола.
- Форварда отдавали в аренду «Фрозиноне».