«Ювентус» продал бразильского нападающего

«Крузейро» объявил о договоренности с «Ювентусом» по трансферу Кайо Жорже.

Бразильский клуб согласовал покупку 22-летнего футболиста за 7 миллионов евро + процент от перепродажи, уточнил Джанлука Ди Марцио.

В случае успешного прохождения медицинского обследования нападающий заключит с «Крузейро» контракт на пять лет.