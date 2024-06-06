Радимов – о Карпиных: «Люблю Валеру и Дашку, она классная девка»

Владислав Радимов признался в любви к «Ростову», Валерию Карпину и его жене Дарье.

«Ростов», который косвенно едва не вмешался в распределение медалей, был в этом чемпионате одной из тех команд, на которую весной было реально приятно смотреть.

Они еще, я думаю, очень хорошо попали с покупками, мне понравились футболисты, которые пришли. И Карпина я знаю, как он работает, и футболисты там прогрессируют.

Мне очень нравится «Ростов», люблю эту команду, и Валеру люблю. И Дашку, жену его, люблю, она тоже классная девка, мы с ней дружим», – сказал Радимов.