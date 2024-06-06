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    • Радимов – о Карпиных: «Люблю Валеру и Дашку, она классная девка»

    Радимов – о Карпиных: «Люблю Валеру и Дашку, она классная девка»

    Владислав Радимов признался в любви к «Ростову», Валерию Карпину и его жене Дарье.

    «Ростов», который косвенно едва не вмешался в распределение медалей, был в этом чемпионате одной из тех команд, на которую весной было реально приятно смотреть.

    Они еще, я думаю, очень хорошо попали с покупками, мне понравились футболисты, которые пришли. И Карпина я знаю, как он работает, и футболисты там прогрессируют.

    Мне очень нравится «Ростов», люблю эту команду, и Валеру люблю. И Дашку, жену его, люблю, она тоже классная девка, мы с ней дружим», – сказал Радимов.

    • «Ростов» финишировал в РПЛ на 7-м месте.
    • Карпин совмещает работу в клубе и сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (9)
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    СпорЦмен
    1717627984
    Радимов любит классную девку Валеры. :)))
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    evgevg13
    1717646493
    Обмельчала интеллигенция в культурной столице. По высказываниям всё больше на быдло 90-х смахивает...
    Ответить
    rash1959
    1717650147
    Ну, Валера , парируй. Лучше всего парировать сходу по яйцам, а потом когда перегнётся коленом в епло.
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    The only one
    1717654099
    Радимов совсем берега попутал
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    NewLife
    1717656865
    У Буланова спермотоксикос.
    Ответить
    ...уефан
    1717659428
    ...между "своими" говори, как хочешь и что хочешь...Но зная, что твои слова попадут в медиа-пространство, контролируй себя....
    Ответить
    шахта Заполярная
    1717665950
    На месте Валеры напрягся бы и настучал буланову по бесталковке
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    Plyash
    1717668867
    Радибулан,ты дурак,или с детства так...
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