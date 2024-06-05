Черчесов ответил, были ли у него переговоры со «Спартаком» и «Пари НН»

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своих контактах с клубами РПЛ.

– Насколько рады, что после этого назначения закончатся все слухи и разговоры о вашем будущем?

– Я такое вообще не люблю. Люблю только конкретику. А то про меня пишут сразу, как только я выбираюсь на игру одной или другой команды. Но я же не могу все команды одновременно возглавлять. Никаких проблем нет.

– То есть слухи про «Пари НН» не соответствовали действительности?

– Вообще! Никакой правды не было. И, опережая ваш вопрос, в «Спартак» меня тоже не звали. Всем коллегам удачи. Поэтому про другие клубы не хочу ничего говорить.