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    • Черчесов ответил, были ли у него переговоры со «Спартаком» и «Пари НН»

    Черчесов ответил, были ли у него переговоры со «Спартаком» и «Пари НН»

    Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своих контактах с клубами РПЛ.

    – Насколько рады, что после этого назначения закончатся все слухи и разговоры о вашем будущем?

    – Я такое вообще не люблю. Люблю только конкретику. А то про меня пишут сразу, как только я выбираюсь на игру одной или другой команды. Но я же не могу все команды одновременно возглавлять. Никаких проблем нет.

    – То есть слухи про «Пари НН» не соответствовали действительности?

    – Вообще! Никакой правды не было. И, опережая ваш вопрос, в «Спартак» меня тоже не звали. Всем коллегам удачи. Поэтому про другие клубы не хочу ничего говорить.

    • Черчесов сменил в казахстанской сборной Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.06.2024 23:11
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717620450
    Не в тренде ты) и на матч ТВ тебе места нет)
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    СПОРТ 21 века
    1717642121
    Пусть усатый тренер в Казахстане добивается четвертьфинала...
    Ответить
    rash1959
    1717650257
    мне кажется что усатый даже с чёртом вёл переговоры.
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    zigbert
    1717654799
    Остается только поверить на слово. Но главное не это а как будет играть сборная при Черчесове.
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