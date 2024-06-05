Черчесов ответил, были ли у него переговоры со «Спартаком» и «Пари НН»

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своих контактах с клубами РПЛ.
– Насколько рады, что после этого назначения закончатся все слухи и разговоры о вашем будущем?
– Я такое вообще не люблю. Люблю только конкретику. А то про меня пишут сразу, как только я выбираюсь на игру одной или другой команды. Но я же не могу все команды одновременно возглавлять. Никаких проблем нет.
– То есть слухи про «Пари НН» не соответствовали действительности?
– Вообще! Никакой правды не было. И, опережая ваш вопрос, в «Спартак» меня тоже не звали. Всем коллегам удачи. Поэтому про другие клубы не хочу ничего говорить.
- Черчесов сменил в казахстанской сборной Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
- Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
- С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.