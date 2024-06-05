Конте позвал Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет снова поработать с Ромелу Лукаку.
Бельгиец возвращается в «Челси» после аренды в «Роме», но в клубе АПЛ на него не рассчитывают.
Этим хочет воспользоваться Конте и возобновить сотрудничество с нападающим в «Наполи».
Тренер уже созванивался с Лукаку и сказал ему: «Я жду тебя в Неаполе на пять килограммов легче».
- Конте знаком с 31-летним нападающим по совместной работе в «Интере».
- «Наполи» и «Челси» могут совершить обмен с участием Лукаку и Виктора Осимхена.