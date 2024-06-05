Конте позвал Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет снова поработать с Ромелу Лукаку.

Бельгиец возвращается в «Челси» после аренды в «Роме», но в клубе АПЛ на него не рассчитывают.

Этим хочет воспользоваться Конте и возобновить сотрудничество с нападающим в «Наполи».

Тренер уже созванивался с Лукаку и сказал ему: «Я жду тебя в Неаполе на пять килограммов легче».