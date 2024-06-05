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    • Конте позвал Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»

    Конте позвал Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»

    Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет снова поработать с Ромелу Лукаку.

    Бельгиец возвращается в «Челси» после аренды в «Роме», но в клубе АПЛ на него не рассчитывают.

    Этим хочет воспользоваться Конте и возобновить сотрудничество с нападающим в «Наполи».

    Тренер уже созванивался с Лукаку и сказал ему: «Я жду тебя в Неаполе на пять килограммов легче».

    • Конте знаком с 31-летним нападающим по совместной работе в «Интере».
    • «Наполи» и «Челси» могут совершить обмен с участием Лукаку и Виктора Осимхена.

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    Источник: Calciomercato

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    05.06.2024 19:07
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    ...уефан
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