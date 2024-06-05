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    • Позиция Карпина по поводу возможного изменения лимита на легионеров в РПЛ

    Позиция Карпина по поводу возможного изменения лимита на легионеров в РПЛ

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что лимит на легионеров в РПЛ не нуждается в корректировках.

    • Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
    • В мае председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал такой формат лимита.

    «Считаю, что ничего менять не надо. Всегда хочется больше, но мне хочется конкурентных футболистов.

    Если нужно будет обязательно ставить пять или шесть игроков, то они будут играть, потому что ты обязан их поставить, а не потому что они лучше.

    Пускай будет 20 конкурентоспособных, чем 60 так себе», – заявил Карпин.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.06.2024 18:44
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    Комментарии (18)
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    Каратель
    1717603044
    Значит Валеру устраивают волевые ничьи со среднеазиатскими сборными...не ожидал
    Ответить
    ...уефан
    1717603139
    ...а чем, интересно знать, Валерий-гл.тр. сборной России, занимаются футбольные школы, интернаты, академии? Почему они выпускают не конкурентных игроков?...
    Ответить
    Мордаванин
    1717603616
    ну.верим куле..что и кто остаётся? был дурак пиняй и тот сдулся...вертайте Жиркова
    Ответить
    Semenycch
    1717605651
    Поддерживаю! Нечего шарахаться из одной крайности в противоположную! Так делают только идиоты!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1717607170
    Лимит нуждается в отмене. Наши футболисты совсем не хотят конкурировать с легионерами, зная что всяко попадут в состав. Лимит растлевает наш футбол. Гыгыгы
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1717607356
    Раньше мальчишки с утра до ночи гоняли на улице мяч. А сейчас гоняют в портках свои шары, уткнувшись в гаджеты! А те футбольные академии отбирают пацанов не по таланту, а по толщине кошелька его родителей. Гыгыгы
    Ответить
    NewLife
    1717608206
    Карпин - жизнь удалась, ничего менять не надо, работа не пыльная, деньги идут.
    Ответить
    BRO_football
    1717609491
    Пока России не участвует в международных турнирах, лимит можно какой угодно ставить. Ни на что не влияет.
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