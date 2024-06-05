Позиция Карпина по поводу возможного изменения лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что лимит на легионеров в РПЛ не нуждается в корректировках.

Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

В мае председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал такой формат лимита.

«Считаю, что ничего менять не надо. Всегда хочется больше, но мне хочется конкурентных футболистов.

Если нужно будет обязательно ставить пять или шесть игроков, то они будут играть, потому что ты обязан их поставить, а не потому что они лучше.

Пускай будет 20 конкурентоспособных, чем 60 так себе», – заявил Карпин.