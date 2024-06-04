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    • Обзор матча Португалия – Финляндия голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Португалия – Финляндия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Португалии одержала победу над Финляндией в рамках товарищеского матча, итоговый счет 4:2.

    Диаш на 17-й минуте матча открыл счет.

    Жота с пенальти на 49-й минуте матча забил второй гол.

    Фернандеш на 55-й минуте матча зибла третий гол своей команды.

    Пукки на 73-й минуте матча отыграл один мяч.

    Пукки на 77-й минуте матча забил еще одни гол своей команды.

    Фернандеш сделал дубль на 84-й минуте матча.

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    Источник: FootColic

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    04.06.2024 23:42
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