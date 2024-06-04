Сборная Португалии одержала победу над Финляндией в рамках товарищеского матча, итоговый счет 4:2.

Диаш на 17-й минуте матча открыл счет.

Жота с пенальти на 49-й минуте матча забил второй гол.

Фернандеш на 55-й минуте матча зибла третий гол своей команды.

Пукки на 73-й минуте матча отыграл один мяч.

Пукки на 77-й минуте матча забил еще одни гол своей команды.

Фернандеш сделал дубль на 84-й минуте матча.

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