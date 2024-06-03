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    • Дюков сделал заявление о соперниках для сборной России в 2024 году

    Дюков сделал заявление о соперниках для сборной России в 2024 году

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о планируемых товарищеских матчах сборной России в этом году.

    «Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится – и нас будут критиковать.

    Регионы все знают: это Латинская Америка, Африка и Азия.

    Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год», – заявил Дюков.

    • В 2024 году сборная России проведет матчи с двумя соперниками из Европы.
    • В марте была разгромлена Сербия (4:0), а 7 июня будет выездная игра с Беларусью.
    • От международных турниров россияне отстранены с февраля 2022-го.

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    Источник: Sport24

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    03.06.2024 16:53
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1717423472
    И окон нет и двери закрыты
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    The only one
    1717423756
    Вам пришла посылка. Но я вам её не отдам, потому что у вса паспорта нету. Что то из этой оперы получается...
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    NewLife
    1717426341
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