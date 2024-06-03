Дюков сделал заявление о соперниках для сборной России в 2024 году

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планируемых товарищеских матчах сборной России в этом году.
«Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится – и нас будут критиковать.
Регионы все знают: это Латинская Америка, Африка и Азия.
Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год», – заявил Дюков.
- В 2024 году сборная России проведет матчи с двумя соперниками из Европы.
- В марте была разгромлена Сербия (4:0), а 7 июня будет выездная игра с Беларусью.
- От международных турниров россияне отстранены с февраля 2022-го.