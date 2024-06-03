Кафанов дал совет Латышонку по поводу продолжения карьеры

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Евгению Латышонку нужно уйти из «Балтики» в «Зенит».
«Латышонку важно подтвердить свой успех. Но играть в Первой лиге для подтверждения мастерства будет неправильно.
Есть синдром второго года, когда вратари играют не так ярко. Будет интересно, как он проведет сезон и сможет ли подтвердить свое мастерство.
Если будет возможность, Латышонку надо уходить в «Зенит», – сказал Кафанов.
- 25-летний Латышонок также интересен «Краснодару» и ЦСКА.
- Его рыночная стоимость – 650 тысяч евро.
- В прошедшем сезоне голкипер пропустил 44 гола в 34 матчах.