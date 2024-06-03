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    Кафанов дал совет Латышонку по поводу продолжения карьеры

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Евгению Латышонку нужно уйти из «Балтики» в «Зенит».

    «Латышонку важно подтвердить свой успех. Но играть в Первой лиге для подтверждения мастерства будет неправильно.

    Есть синдром второго года, когда вратари играют не так ярко. Будет интересно, как он проведет сезон и сможет ли подтвердить свое мастерство.

    Если будет возможность, Латышонку надо уходить в «Зенит», – сказал Кафанов.

    • 25-летний Латышонок также интересен «Краснодару» и ЦСКА.
    • Его рыночная стоимость – 650 тысяч евро.
    • В прошедшем сезоне голкипер пропустил 44 гола в 34 матчах.

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    Источник: Sport24

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    03.06.2024 16:00
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    Комментарии (17)
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    LOKOfanatik19
    1717420899
    Что за цифры 44 гола в 34 матчах, сделайте сколько спасений к одному голу... или что то типо того
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    fakeid
    1717421526
    не надо его к нам. пусть в спартаг идёт.
    Ответить
    Алексей З
    1717421846
    Почему в Зенит ? Очень добротный вратарь и явно не для ФНЛ. Динамо , Рубин , да ваш Ростов с руками оторвут , но кто предложит большую зп, это уже интересно.
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    BAIv
    1717422697
    В Зените конечно нет вратаря, для него хороший вариант, а точно уже зовут?
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    The only one
    1717422998
    Да что же- на зените свет клином сошёлся? Все, как с ума посходили. Ну продолжайте дальше делать одну на весь чемпионат супер команду. Только потом зачем хором плачетесь: вот , у нас нет конкуренции, не интересно- сколько лет один чемпион.
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    FCSpartakM
    1717423681
    вратарь достаточно средний, но уже распиаренный. В зените и Миша Кержаков может стоять в принице, но по уровню Латышонок скорее вратарь для Ростова условного.
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    BRO_football
    1717424911
    В Зените на лавку засядет. Пусть в Балтике остаётся. Да и что вы все заладили с этим Латышонком? На чём основывается весь пиар? В чём он хороший вратарь? Ничем ведь от остальных не отличается. Пропускает много, матчей на ноль мало. У Зенита всё хорошо. Зенит 3 турнира взял. Зенит меньше всех пропустил. Зениту не нужен вратарь. Да, были проблемы в концовке РПЛ, но ведь это не из-за вратаря!
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    Cleaner
    1717430810
    Кто такой Кафанов? Приятель Валерин. И всё! Какие он может советы раздавать и кому его советы нужны???????????????
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    Инокентий
    1717437059
    Ну так и взяли бы его, не много он стоит, но уж получше наших будет!
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    Spirit_78
    1717447284
    Он играет хорошо на кураже, когда работы много и никто за итоговую личную статистику даже не спросит. В Зените иногда вратарю приходится по полтайма стоять без работы, зачастую в ужасных погодных условиях. Как он будет выглядеть в этих условиях - никто не знает, потому что не было у него ещё такого опыта.
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