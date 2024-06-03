Кафанов дал совет Латышонку по поводу продолжения карьеры

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Евгению Латышонку нужно уйти из «Балтики» в «Зенит».

«Латышонку важно подтвердить свой успех. Но играть в Первой лиге для подтверждения мастерства будет неправильно.

Есть синдром второго года, когда вратари играют не так ярко. Будет интересно, как он проведет сезон и сможет ли подтвердить свое мастерство.

Если будет возможность, Латышонку надо уходить в «Зенит», – сказал Кафанов.