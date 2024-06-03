Анри прокомментировал заявку сборной Франции на Олимпиаду без Мбаппе и Гризманна

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри объяснил, как формировалась заявка команды на Игры 2024 года.

В составе не оказалось Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

Мужской футбольный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 24 июля по 9 августа.

В заявку можно ключить 3 игроков старше 23 лет.

«В списке будет еще один футболист старше 23 лет. Обсуждение продолжается, я жду точного ответа.

Я стараюсь быть честным и не давать ложных надежд. Сложноcть в том, что нужно спрашивать клубы, которые вправе не отпускать игроков.

Мы не подводим черту. Список может меняться, но его необходимо огласить, чтобы игроки могли подготовиться. Дверь ни для кого не закрыта, но возможность клубов отказать усложняет задачу», – сказал Анри.