Личка ответил на вопросы о будущем Смолова и Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы о возможных изменениях в составе команды в летнее трансферное окно.

– Какие позиции хотите усилить летом?

– Не хочу про это говорить. Оставим это в секрете, ха-ха.

– Есть ли уже договоренность с игроками, у которых истекают контракты? Правда ли, что у Смолова не сработала автоматическая опция продления?

– Я не знаю его соглашения. Меня не интересуют условия контрактов и что там написано. У меня всегда играют только лучшие.

– Состав «Динамо» уступает составу «Зенита» по качеству?

– Понятно, что у «Зенита» очень качественный подбор игроков. Они последние пять лет побеждают всех. В нашей лиге у них самый сильный состав, а за ними идут остальные команды. Это то качество, к которому нужно стремиться. Но у «Зенита» два равных состава, которые абсолютно одинаково сильны.

– Кто, на ваш взгляд, лучший игрок сезона?

– Тюкавин. Посмотрите на его статистику. Он помогал команде, был важным игроком.

– Были слухи про интерес к нему со стороны «Атлетико» и «Бенфики». Костя бы потянул такой уровень?

– Пока не попробуешь, никогда не узнаешь… потянул ли бы он уровень. Саба Сазонов и Арсен Захарян уехали и пытаются себя показать. Да, первый год может быть тяжелым, но потом ты привыкнешь к скоростям и требованиям. Все зависит от Кости, руководства «Динамо» и наличия предложения.