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    Личка ответил на вопросы о будущем Смолова и Тюкавина

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы о возможных изменениях в составе команды в летнее трансферное окно.

    – Какие позиции хотите усилить летом?

    – Не хочу про это говорить. Оставим это в секрете, ха-ха.

    – Есть ли уже договоренность с игроками, у которых истекают контракты? Правда ли, что у Смолова не сработала автоматическая опция продления?

    – Я не знаю его соглашения. Меня не интересуют условия контрактов и что там написано. У меня всегда играют только лучшие.

    – Состав «Динамо» уступает составу «Зенита» по качеству?

    – Понятно, что у «Зенита» очень качественный подбор игроков. Они последние пять лет побеждают всех. В нашей лиге у них самый сильный состав, а за ними идут остальные команды. Это то качество, к которому нужно стремиться. Но у «Зенита» два равных состава, которые абсолютно одинаково сильны.

    – Кто, на ваш взгляд, лучший игрок сезона?

    – Тюкавин. Посмотрите на его статистику. Он помогал команде, был важным игроком.

    – Были слухи про интерес к нему со стороны «Атлетико» и «Бенфики». Костя бы потянул такой уровень?

    – Пока не попробуешь, никогда не узнаешь… потянул ли бы он уровень. Саба Сазонов и Арсен Захарян уехали и пытаются себя показать. Да, первый год может быть тяжелым, но потом ты привыкнешь к скоростям и требованиям. Все зависит от Кости, руководства «Динамо» и наличия предложения.

    • 34-летний Смолов провел в минувшем сезоне за «Динамо» 34 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
    • 21-летний Тюкавин сыграл в прошедшем сезоне 38 матчей, забил 17 мячей, отдал 9 голевых пасов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2024 13:15
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