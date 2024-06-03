150 фанатов поучаствовали в драке перед игрой «Метц» – «Сент-Этьен»

В воскресенье около полудня по местному времени порядка 150 болельщиков устроили драку за железнодорожным вокзалом Метца перед ответной стыковой игрой за место в Лиге 1 между «Метцем» и «Сент-Этьеном».

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, из-за чего некоторые болельщики укрылись на парковке.

На месте остались обломки дымовых шашек и стекол. Префектура Мозеля сообщила о задержании семи человек.

По ходу встречи ультрас «Сент-Этьена» со своих трибун бросали дымовые шашки в болельщиков «Метца». После финального свистка, зафиксировавшего вылет «Метца» в Лигу 2, беспорядки вновь вспыхнули на стадионе. Полиции пришлось вмешаться, чтобы вывести часть фанатов и восстановить порядок.

Первая игра закончилась победой «Сент-Этьена» со счетом 2:1.

В ответной встрече «Метц» вел в счете 2:1 по итогам основного времени, но «Сент-Этьен» забил мяч в дополнительное и благодаря этому завоевал путевку в Лигу 1.