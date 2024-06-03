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    • 150 фанатов поучаствовали в драке перед игрой «Метц» – «Сент-Этьен»

    150 фанатов поучаствовали в драке перед игрой «Метц» – «Сент-Этьен»

    В воскресенье около полудня по местному времени порядка 150 болельщиков устроили драку за железнодорожным вокзалом Метца перед ответной стыковой игрой за место в Лиге 1 между «Метцем» и «Сент-Этьеном».

    Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, из-за чего некоторые болельщики укрылись на парковке.

    На месте остались обломки дымовых шашек и стекол. Префектура Мозеля сообщила о задержании семи человек.

    По ходу встречи ультрас «Сент-Этьена» со своих трибун бросали дымовые шашки в болельщиков «Метца». После финального свистка, зафиксировавшего вылет «Метца» в Лигу 2, беспорядки вновь вспыхнули на стадионе. Полиции пришлось вмешаться, чтобы вывести часть фанатов и восстановить порядок.

    • Первая игра закончилась победой «Сент-Этьена» со счетом 2:1.
    • В ответной встрече «Метц» вел в счете 2:1 по итогам основного времени, но «Сент-Этьен» забил мяч в дополнительное и благодаря этому завоевал путевку в Лигу 1.

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    Источник: Republicain Lorrain

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    03.06.2024 10:47
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