10-кратный чемпион Франции вернулся в Лигу 1

«Сент-Этьен» в гостях сыграл вничью с «Метцем» (2:2 в дополнительное время) в ответном переходном матче за место в Лиге 1.

Первая игра закончилась победой «зеленых» со счетом 2:1. В ответной встрече «Метц» выиграл с таким же счетом в основное время. Но в дополнительное время «Сент-Этьен» сумел забить гол, который позволил команде перебраться из Лиги 2 в Лигу 1 в следующем сезоне. «Метц» пошел на понижение.

«Сент-Этьен» 10 раз выигрывал чемпионат Франции, но в последний раз это было в сезоне-1980/81.

Франция. Переходные матчи. Ответная игра

Метц – Сент-Этьен – 2:2 (2:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 – Камара, 17; 2:0 – Микаутадзе, 25 (с пенальти); 2:1 – Петро, 35; 2:2 – Ваджи, 117.

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