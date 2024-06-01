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    Семак назвал команду, за которую болел в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем финальном матче ЛЧ.

    • Трофей разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».
    • Финал Лиги чемпионов состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    «Конечно, будем смотреть. Это будет накануне нашей игры. Мое предпочтение… Я больше переживал за «Манчестер Сити».

    В этой игре – посмотрим. Буду смотреть на хороший и качественный футбол. Именно в этой паре у меня нет предпочтений», – заявил Семак.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    01.06.2024 08:16
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    Комментарии (5)
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    Semenycch
    1717227884
    И я тоже.
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    САНЁК17
    1717229545
    И вы тянули на себя
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    russkiisergei
    1717232564
    семак - позор российских тренеров!!!
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    Спартач80
    1717261737
    Мешки - за мешков!
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