Семак назвал команду, за которую болел в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем финальном матче ЛЧ.

Трофей разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Конечно, будем смотреть. Это будет накануне нашей игры. Мое предпочтение… Я больше переживал за «Манчестер Сити».

В этой игре – посмотрим. Буду смотреть на хороший и качественный футбол. Именно в этой паре у меня нет предпочтений», – заявил Семак.