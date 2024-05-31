Адиев прекратил совмещение постов в «Ахмате» и сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола объявила, что Магомед Адиев покидает пост главного тренера сборной страны. Он также является главным тренером «Ахмата».

«В Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу.

Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя своe решение семейными обстоятельствами.

КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели», – говорится в сообщении.