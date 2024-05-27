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    Состав Беларуси на матч с Россией

    Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос назвал список футболистов на товарищеский матч с Россией (7 июня).

    Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтeр»), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»).

    Защитники: Денис Поляков («Хапоэль» Х, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба – «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба – «Неман»), Денис Левицкий («Торпедо-БелАЗ»), Максим Касараб («Динамо-Брест»),

    Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Дьошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайсар», Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба – «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия).

    Нападающие: Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Х, Израиль), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

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    Источник: АБФФ

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