Чалов оценил свою игру в минувшем сезоне

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своей игре в прошлом сезоне РПЛ.

«Я неудовлетворeн своей игрой в этом сезоне. Надо было выиграть либо чемпионат, либо Кубок. Мы понимаем, что в этом году ни того, ни другого нет. Понятно, что нападающий должен забивать. В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещe надо реализовать», – сказал Чалов.