Чалов оценил свою игру в минувшем сезоне

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своей игре в прошлом сезоне РПЛ.
«Я неудовлетворeн своей игрой в этом сезоне. Надо было выиграть либо чемпионат, либо Кубок. Мы понимаем, что в этом году ни того, ни другого нет. Понятно, что нападающий должен забивать. В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещe надо реализовать», – сказал Чалов.
- У Чалова в минувшем сезоне 41 матч, 16 голов, 5 ассистов.
- У игрока контракт до 2025 года.
- Футболист стоит 12 миллионов евро – дороже форвардов в России нет.