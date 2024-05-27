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    Чалов оценил свою игру в минувшем сезоне

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своей игре в прошлом сезоне РПЛ.

    «Я неудовлетворeн своей игрой в этом сезоне. Надо было выиграть либо чемпионат, либо Кубок. Мы понимаем, что в этом году ни того, ни другого нет. Понятно, что нападающий должен забивать. В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещe надо реализовать», – сказал Чалов.

    • У Чалова в минувшем сезоне 41 матч, 16 голов, 5 ассистов.
    • У игрока контракт до 2025 года.
    • Футболист стоит 12 миллионов евро – дороже форвардов в России нет.

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    Источник: «Чемпионат»

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