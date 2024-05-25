Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, куда РПЛ отправила комплекты кубка и медалей чемпионов России

    Стало известно, куда РПЛ отправила комплекты кубка и медалей чемпионов России

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига подготовилась к вручению кубка победителя чемпионата России в 30-м туре.

    – Два кубка и два набора медалей разъехались в Петербург и Краснодар, правильно или нет?

    – Да, правильно. Но чемпион будет один. Оригинал здесь [в Краснодаре]. Кубок и медали находятся здесь, на стадионе. В Санкт‑Петербурге находится кубок, который был передан «Зениту» на хранение, который им торжественно вручат в случае победы. Без призов никто не останется!

    • «Динамо» станет чемпионом, если наберет очки в матче с «Краснодаром».
    • «Зенит» станет чемпионом, если обыграет «Ростов», а «Краснодар» победит «Динамо».
    • «Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Динамо», а «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом».

    Новости по теме
    РПЛ. «Краснодар» победил «Динамо» и занял второе место, москвичи – третьи
    ⚡ «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России 5
    Обзор матча «Зенит» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mirak92
    1716647587
    С такой игрой ,Зенит ближе
    Ответить
    paracetamol
    1716647842
    Динаму тянут, чистый гол не засчитали, офсайда не было, были два на одной линии!
    Ответить
    bset
    1716648281
    «Динамо» станет чемпионом, если наберет очки в матче с «Краснодаром». «Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Динамо», а «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом». «Зенит» станет чемпионом, если поменяет тренера.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+