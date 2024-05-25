Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ в котором сыграют «Балтика» против «Локомотива». Игра состоится 19 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Козлов, Лисакович.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Жерзино, Самошников, Баринов, Батраков, Глушенков, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов