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    • «Балтика» – «Локомотив»: прогноз на матч 30 тура российской Премьер-лиги, 25 мая

    «Балтика» – «Локомотив»: прогноз на матч 30 тура российской Премьер-лиги, 25 мая

    В заключительном, 30 туре российской Премьер-лиги, «Балтика» в Калининграде сыграет с «Локомотивом». Игра состоится 25 мая и начнется в 16:30 по мск.

    «Балтика»

    Подопечные Сергея Игнашевича все еще сохраняют шансы на попадание в зону стыковых матчей. «Балтика» выиграла семь встреч, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 39 мячей. В активе калининградцев 26 очков.

    «Балтика» на три балла отстает от 14 места, и на аналогичное количество очков обгоняет последний «Сочи». Идут калининградцы на 15 месте.

    «Локомотив»

    Москвичи, в свою очередь, сохраняют шансы на попадание в топ-3 по итогам сезона. «Локомотив» идет на четвертом месте с 50 очками. Команда выиграла 13 матчей, в 11 поединках сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Локомтив» забил 49 голов и пропустил 37 мячей.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, а в одной встрече сыграли вничью. Учитывая турнирную мотивацию команд, поставим на победу «Балтики» или ничью (1.40).

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    Источник: «Бомбардир»

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