В заключительном, 30 туре российской Премьер-лиги, «Балтика» в Калининграде сыграет с «Локомотивом». Игра состоится 25 мая и начнется в 16:30 по мск.

«Балтика»

Подопечные Сергея Игнашевича все еще сохраняют шансы на попадание в зону стыковых матчей. «Балтика» выиграла семь встреч, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 39 мячей. В активе калининградцев 26 очков.

«Балтика» на три балла отстает от 14 места, и на аналогичное количество очков обгоняет последний «Сочи». Идут калининградцы на 15 месте.

«Локомотив»

Москвичи, в свою очередь, сохраняют шансы на попадание в топ-3 по итогам сезона. «Локомотив» идет на четвертом месте с 50 очками. Команда выиграла 13 матчей, в 11 поединках сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Локомтив» забил 49 голов и пропустил 37 мячей.

Прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, а в одной встрече сыграли вничью. Учитывая турнирную мотивацию команд, поставим на победу «Балтики» или ничью (1.40).