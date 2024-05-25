Титов выявил сходство Станковича и Романцева

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов объяснил, чем новый тренер клуба Деян Станкович похож на Олега Романцева.

Серб примет «Спартак» по окончании сезона.

Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.

«Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

«Я его помню как великолепного футболиста. Помню, как мы играли друг против друга, когда он был в «Интере». Он великий мастер, конечно, у него есть громкие победы и титулы. В чемпионате Сербии, где по большому счету две большие команды, в Венгрии, где, по сути, одна по-европейски крепкая команда. Он чемпион этих стран, и это о чем-то говорит.

Но для меня главный показатель – это то, что человек может не только рассказать на теории, но и показать непосредственно на поле. Он сам играл на высоком уровне, сам большой мастер. Для меня это очень важно – чтобы футболисты видели, что главный тренер может показать.

Кто бы что ни говорил на этот счет, что это сегодня, мол, не важно, что можно вообще не играть в футбол. Нет! Главный тренер должен обязательно уметь показать.

В мою бытность футболистом у Романцева были теоретические занятия не только в зале, но и на поле. Последние были не часто, но были. И, представляете, Романцев сам показывал, как, к примеру, нужно делать подкат. Подкатывался под игрока, потом быстро вставал – и делал передачу партнеру. Для нас это был вообще шок! В такие моменты у футболиста, особенно молодого, меняется мир.

Так что надеюсь, что с назначением Станковича все совпало или совпадет. Что он будет в «Спартаке» таким же мастером на тренерском поприще, каким был мастером на футбольном поле», – сказал Титов.