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    Титов выявил сходство Станковича и Романцева

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов объяснил, чем новый тренер клуба Деян Станкович похож на Олега Романцева.

    • Серб примет «Спартак» по окончании сезона.
    • Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

    «Я его помню как великолепного футболиста. Помню, как мы играли друг против друга, когда он был в «Интере». Он великий мастер, конечно, у него есть громкие победы и титулы. В чемпионате Сербии, где по большому счету две большие команды, в Венгрии, где, по сути, одна по-европейски крепкая команда. Он чемпион этих стран, и это о чем-то говорит.

    Но для меня главный показатель – это то, что человек может не только рассказать на теории, но и показать непосредственно на поле. Он сам играл на высоком уровне, сам большой мастер. Для меня это очень важно – чтобы футболисты видели, что главный тренер может показать.

    Кто бы что ни говорил на этот счет, что это сегодня, мол, не важно, что можно вообще не играть в футбол. Нет! Главный тренер должен обязательно уметь показать.

    В мою бытность футболистом у Романцева были теоретические занятия не только в зале, но и на поле. Последние были не часто, но были. И, представляете, Романцев сам показывал, как, к примеру, нужно делать подкат. Подкатывался под игрока, потом быстро вставал – и делал передачу партнеру. Для нас это был вообще шок! В такие моменты у футболиста, особенно молодого, меняется мир.

    Так что надеюсь, что с назначением Станковича все совпало или совпадет. Что он будет в «Спартаке» таким же мастером на тренерском поприще, каким был мастером на футбольном поле», – сказал Титов.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии (3)
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    ivany4
    1716618374
    После таких характеристик Мостовой больше может не лезть со своими комментами о способностях нового тренера. Учись дальше, твое время еще не пришло.)) Интересно, а в футбольной академии тоже ЕГЕ или как-то получше?
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    Алексей З
    1716624236
    Егора "понесло". Нельзя сравнивать игроков Станковича и Романцева , это небо и земля. Как делать подкат наверно в ДЮСШ показывают , а не в команде мастеров. На "теории" подкаты ? По простоте душевной , думал там другими вещами занимаются.
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