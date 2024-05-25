Медина рассказал о разногласиях с Федотовым

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

«Спартак» купил парагвайца год назад у ЦСКА за 6 миллионов евро.

– Хорхе Карраскаль недавно сказал: «В ЦСКА не играл из-за некоторых людей. То же самое произошло с Мединой». Как прокомментируешь?

– Карраскаль это сказал, ха-ха? В ЦСКА при Владимире Федотове и я, и Хорхе начали очень хорошо. Но в какой-то момент всe стало хуже. У тренера был свой тактический взгляд на схему. А у меня был другой взгляд на футбол – отличный от Федотова. Но это нормально.

Конфликта не было. Да, мы с тренером много разговаривали о позиции, на которой я должен играть, я высказывал своe мнение. Но у нас были нормальные отношения. При этом российские игроки слегка отличаются от нас – латиноамериканцев. Возможно, мы говорим слишком много, даже чересчур говорим о том, что нам не нравится – это особенность характера.