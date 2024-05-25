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    Медина рассказал о разногласиях с Федотовым

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

    • «Спартак» купил парагвайца год назад у ЦСКА за 6 миллионов евро.

    Хорхе Карраскаль недавно сказал: «В ЦСКА не играл из-за некоторых людей. То же самое произошло с Мединой». Как прокомментируешь?

    – Карраскаль это сказал, ха-ха? В ЦСКА при Владимире Федотове и я, и Хорхе начали очень хорошо. Но в какой-то момент всe стало хуже. У тренера был свой тактический взгляд на схему. А у меня был другой взгляд на футбол – отличный от Федотова. Но это нормально.

    Конфликта не было. Да, мы с тренером много разговаривали о позиции, на которой я должен играть, я высказывал своe мнение. Но у нас были нормальные отношения. При этом российские игроки слегка отличаются от нас – латиноамериканцев. Возможно, мы говорим слишком много, даже чересчур говорим о том, что нам не нравится – это особенность характера.

    • Хесус провел за «Спартак» 33 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
    • У 27-летнего игрока 9 матчей за сборную Парагвая.

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    Источник: «Чемпионат»

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