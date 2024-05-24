Медина прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о приходе в клуб главного тренера Деяна Станковича.

Серб примет «Спартак» по окончании сезона.

«Клуб подписал хорошего тренера. Станкович выигрывал чемпионаты разных стран – четыре за пять лет. Всем нравится новое.

Я помню Станковича футболистом – «Интер», в котором он играл, был фантастическим. Помню его гол с центра поля в ворота «Шальке» – тоже фантастика. Он вообще любил бить издали. Станкович был топ-игроком, много всего знает. Уверен, он сможет передать свой богатый игровой опыт нам», – сказал Медина.