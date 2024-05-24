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    • Медина прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Медина прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о приходе в клуб главного тренера Деяна Станковича.

    • Серб примет «Спартак» по окончании сезона.

    «Клуб подписал хорошего тренера. Станкович выигрывал чемпионаты разных стран – четыре за пять лет. Всем нравится новое.

    Я помню Станковича футболистом – «Интер», в котором он играл, был фантастическим. Помню его гол с центра поля в ворота «Шальке» – тоже фантастика. Он вообще любил бить издали. Станкович был топ-игроком, много всего знает. Уверен, он сможет передать свой богатый игровой опыт нам», – сказал Медина.

    • Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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