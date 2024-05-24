Медина сравнил жизнь в Москве и Нью-Йорке

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил жизнь в Москве.

До РПЛ парагваец играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити».

– В чeм главные отличия жизни в Нью-Йорке и Москве? Может быть, три главных преимущества?

– Москва – прекрасный город. Не хочу сравнивать с Нью-Йорком – это два замечательных города. До перехода в ЦСКА ничего не знал о Москве, потому что для Парагвая Россия – слишком далeкая страна. Но семья моей девушки путешествовала ещe по СССР, поэтому они заверили меня, что Москва – чудесная.

Что касается преимуществ, то, наверное, в Нью-Йорке гораздо больше туристов. Плюс, как я уже сказал, чувствую себя здесь безопасно. А ещe здесь очень чистые улицы! И снег я полюбил. И сырники! Всегда беру – очень вкусно.