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    Медина сравнил жизнь в Москве и Нью-Йорке

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил жизнь в Москве.

    – В чeм главные отличия жизни в Нью-Йорке и Москве? Может быть, три главных преимущества?

    – Москва – прекрасный город. Не хочу сравнивать с Нью-Йорком – это два замечательных города. До перехода в ЦСКА ничего не знал о Москве, потому что для Парагвая Россия – слишком далeкая страна. Но семья моей девушки путешествовала ещe по СССР, поэтому они заверили меня, что Москва – чудесная.

    Что касается преимуществ, то, наверное, в Нью-Йорке гораздо больше туристов. Плюс, как я уже сказал, чувствую себя здесь безопасно. А ещe здесь очень чистые улицы! И снег я полюбил. И сырники! Всегда беру – очень вкусно.

    • Хесус провел за «Спартак» 33 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
    • У 27-летнего игрока 9 матчей за сборную Парагвая.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Спартач80
    1716581021
    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил жизнь в Москве. Тупость бомбардирских тинейджеров умиляет... Квинси - то тут причём?....=))))))))))
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