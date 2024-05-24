Евсеев объяснил весенний спад «Зенита»

Бывший тренер «Факела», «Уфы» Вадим Евсеев высказался о весенней проблеме «Зенита».
«Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан, вне зависимости от уровня оппонента, выкладываться на 100%. Но не все игроки могут этим похвастать», – сказал Евсеев.
- «Зенит» лидировал в течение весны, но упустил 1-е место.
- Команда перед 30-м туром претендует на чемпионство.
- «Зенит» возьмет 6-й подряд титул, если победит «Ростов», а «Краснодар» обыграет «Динамо».