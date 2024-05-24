Евсеев объяснил весенний спад «Зенита»

Бывший тренер «Факела», «Уфы» Вадим Евсеев высказался о весенней проблеме «Зенита».

«Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан, вне зависимости от уровня оппонента, выкладываться на 100%. Но не все игроки могут этим похвастать», – сказал Евсеев.