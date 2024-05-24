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    Евсеев объяснил весенний спад «Зенита»

    Бывший тренер «Факела», «Уфы» Вадим Евсеев высказался о весенней проблеме «Зенита».

    «Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан, вне зависимости от уровня оппонента, выкладываться на 100%. Но не все игроки могут этим похвастать», – сказал Евсеев.

    • «Зенит» лидировал в течение весны, но упустил 1-е место.
    • Команда перед 30-м туром претендует на чемпионство.
    • «Зенит» возьмет 6-й подряд титул, если победит «Ростов», а «Краснодар» обыграет «Динамо».

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    Источник: RT

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