Семак рассказал о зимней трансферной неудаче «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что зимой клуб не смог подписать искомого форварда.

– В Грозном «Зенит» прервал свою не слишком голевую серию – выиграл 5:1. Пусть даже один игрок забил все голы. Насколько для вас этот результат был удивительным и насколько неожиданной для вас стала серия «Зенита», которой раньше не было и которая случилась на заключительном отрезке чемпионата? Или вы, может быть, предвидели что-то уже зимой или в начале весны?

– Что касается предвидения, то, конечно, мысли разные были, потому что матчи складываются по-разному. Мы и зимой смотрели игрока, который играет в штрафной площади и мог бы бороться, забивать, но не получилось никого взять. Конечно, мы не думали, что у нас будет настолько безголевая серия. Но так сложилось, что при той неплохой игре, которую мы демонстрировали, – возможно, не так остро, как хотелось бы нам, но тем не менее во всех матчах, в которых упускали очки, владели большим преимуществом, – к сожалению, не смогли забить. А без забитых мячей нет побед и нет набранных очков, которые так нужны. Это футбол, когда-то всe бывает в первый раз.

Мы должны, несмотря ни на что, делать свою работу хорошо и ни в коем случае никогда не унывать. Нужно с высоко поднятой головой готовиться к каждому следующему матчу для того, чтобы снова и снова делать хорошо свою работу.