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    Семак рассказал о зимней трансферной неудаче «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что зимой клуб не смог подписать искомого форварда.

    – В Грозном «Зенит» прервал свою не слишком голевую серию – выиграл 5:1. Пусть даже один игрок забил все голы. Насколько для вас этот результат был удивительным и насколько неожиданной для вас стала серия «Зенита», которой раньше не было и которая случилась на заключительном отрезке чемпионата? Или вы, может быть, предвидели что-то уже зимой или в начале весны?

    – Что касается предвидения, то, конечно, мысли разные были, потому что матчи складываются по-разному. Мы и зимой смотрели игрока, который играет в штрафной площади и мог бы бороться, забивать, но не получилось никого взять. Конечно, мы не думали, что у нас будет настолько безголевая серия. Но так сложилось, что при той неплохой игре, которую мы демонстрировали, – возможно, не так остро, как хотелось бы нам, но тем не менее во всех матчах, в которых упускали очки, владели большим преимуществом, – к сожалению, не смогли забить. А без забитых мячей нет побед и нет набранных очков, которые так нужны. Это футбол, когда-то всe бывает в первый раз.

    Мы должны, несмотря ни на что, делать свою работу хорошо и ни в коем случае никогда не унывать. Нужно с высоко поднятой головой готовиться к каждому следующему матчу для того, чтобы снова и снова делать хорошо свою работу.

    • «Зенит» перед 30-м туром РПЛ претендует на титул.
    • Для него нужно победить «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо» от «Краснодара».
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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