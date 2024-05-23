Кафанов прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Не настораживает то, что во всех инсайдах о переходе идет речь о том, что вратарь идет строго вторым номером?

– В большой европейский клуб первым точно никого не позовут. В целом к переходу, если он состоится и информация о переходе правдива, отношусь хорошо. Единственное, чего опасаюсь – чтобы не было ситуации, которая сложилась у Андрея Лунева при переходе в «Байер», где, даже в тех случаях, когда Лукаш Градецки ошибался, все равно играть продолжал он.

Надеюсь, шанс Матвею дадут, и самое главное – чтобы у него было право на ошибку. Безусловно, будет поначалу тяжело, первым номером пока быть не готов, уровень там выше. Но за счет тренировочного процесса Матвей, нет сомнений, прибавит – это, быть может, произойдет и незаметно, но когда ты тренируешься с большими мастерами, адаптируешься и улучшаешь свои показатели. Начинаешь брать те мячи, которые раньше не брал.