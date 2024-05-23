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    Кафанов прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    – Не настораживает то, что во всех инсайдах о переходе идет речь о том, что вратарь идет строго вторым номером?

    – В большой европейский клуб первым точно никого не позовут. В целом к переходу, если он состоится и информация о переходе правдива, отношусь хорошо. Единственное, чего опасаюсь – чтобы не было ситуации, которая сложилась у Андрея Лунева при переходе в «Байер», где, даже в тех случаях, когда Лукаш Градецки ошибался, все равно играть продолжал он.

    Надеюсь, шанс Матвею дадут, и самое главное – чтобы у него было право на ошибку. Безусловно, будет поначалу тяжело, первым номером пока быть не готов, уровень там выше. Но за счет тренировочного процесса Матвей, нет сомнений, прибавит – это, быть может, произойдет и незаметно, но когда ты тренируешься с большими мастерами, адаптируешься и улучшаешь свои показатели. Начинаешь брать те мячи, которые раньше не брал.

    • Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
    • В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    slavа0508
    1716485493
    Переход в ПСЖ может стать как взлётом карьеры . так и похоронами карьеры 50 на 50 ....для вратаря лавка может быть вечной ...
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    qwertyйцукен
    1716485826
    Непонятно все это. Много новостей о о том как разные российские футбольные деятели оценивают это событие. Ни одного сообщения от ПСЖ, что хотят купить Сафонова. Если было бы предложение Краснодару--- от них была бы мнфа....Ну и в Франции спортивные сайты отреагировали бы. А российские моментально перевели бы на русский...Ну не знаю.Может быть.Хрен поймешь.Гы гы
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