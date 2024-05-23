Агент Миранчука высказался о невыходе игрока на поле в финале Лиги Европы

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал решение главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини оставить в запасе российского игрока в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).
«Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом – это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер [Гасперини] поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Всe будет хорошо», – сказал Шпинев.
- 28-летний Миранчук провел в минувшем розыгрыше Лиги Европы 10 матчей за «Аталанту» и отдал 4 голевые передачи.
- Россиянин ни разу не провел полной игры: 4 раза он выходил в основе и был заменен, 6 раз выходил на замену. В 3 встречах, включая финал, Миранчук оставался в запасе.