Агент Миранчука высказался о невыходе игрока на поле в финале Лиги Европы

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал решение главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини оставить в запасе российского игрока в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).

«Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом – это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер [Гасперини] поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Всe будет хорошо», – сказал Шпинев.