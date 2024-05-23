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    • Агент Миранчука высказался о невыходе игрока на поле в финале Лиги Европы

    Агент Миранчука высказался о невыходе игрока на поле в финале Лиги Европы

    Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал решение главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини оставить в запасе российского игрока в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).

    «Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом – это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер [Гасперини] поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Всe будет хорошо», – сказал Шпинев.

    • 28-летний Миранчук провел в минувшем розыгрыше Лиги Европы 10 матчей за «Аталанту» и отдал 4 голевые передачи.
    • Россиянин ни разу не провел полной игры: 4 раза он выходил в основе и был заменен, 6 раз выходил на замену. В 3 встречах, включая финал, Миранчук оставался в запасе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1716458616
    Значит есть в Аталанте более сильные игроки и тренер не хотел рисковать трофеем.
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    lejnin
    1716466447
    Одного клиента из клуба выгнали уже после слов товарища Шпинева, теперь взялся за второго )))
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