Семак поделился ожиданиями от 30-го тура РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что не будет отвлекаться на параллельный матч «Краснодар» – «Динамо».

– Будете следить за ходом матча в Краснодаре?

– Буду концентрироваться на своем матче и не отвлекаться. Надо фокусироваться на одном.

– Нужно ли ограждать игроков от информации из Краснодара?

– Не знаю, насколько это возможно. Ограждать, наверное, нужно, но в данном случае в плане чемпионата не все зависит от нас, поэтому у нас одна задача – побеждать.

– Многие говорят, что у «Ростова» не будет мотивации…

– Выражение «многие говорят» ни о чем не говорит. Думаю, Валерий Карпин и «Ростов» выйдут на игру с одним настроем – побеждать. Команда старается много и активно прессинговать. Интересно играть с «Ростовом». Многие в матчах с «Зенитом» думают в основном о защите собственных ворот, а «Ростов» старается играть в свой футбол. Матч будет очень интересный.