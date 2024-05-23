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    Семак поделился ожиданиями от 30-го тура РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что не будет отвлекаться на параллельный матч «Краснодар» – «Динамо».

    – Будете следить за ходом матча в Краснодаре?

    – Буду концентрироваться на своем матче и не отвлекаться. Надо фокусироваться на одном.

    – Нужно ли ограждать игроков от информации из Краснодара?

    – Не знаю, насколько это возможно. Ограждать, наверное, нужно, но в данном случае в плане чемпионата не все зависит от нас, поэтому у нас одна задача – побеждать.

    – Многие говорят, что у «Ростова» не будет мотивации…

    – Выражение «многие говорят» ни о чем не говорит. Думаю, Валерий Карпин и «Ростов» выйдут на игру с одним настроем – побеждать. Команда старается много и активно прессинговать. Интересно играть с «Ростовом». Многие в матчах с «Зенитом» думают в основном о защите собственных ворот, а «Ростов» старается играть в свой футбол. Матч будет очень интересный.

    • «Зенит» с 54 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует московское «Динамо» (56), третьим идет «Краснодар» (53).
    • «Зенит» завоюет титул в случае победы над ростовчанами и поражения «Динамо» от «Краснодара».
    • Игры 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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