Аршавин оценил ситуацию в чемпионской гонке РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Краснодар» может хлопнуть дверью в домашнем матче 30-го тура РПЛ с «Динамо».

«Все в руках у «Динамо». Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару». Сначала одни проигрывают там, где никогда не проигрывали, Кассьера забил пять [в матче «Зенита» с «Ахматом»], а мог шесть. Мне кажется, что «Зенит» прорвало и за матч против «Ростова» я не переживаю. «Динамо» задорно играет, вырывает матчи в концовке, но «Краснодар» может хлопнуть дверью», – сказал Аршавин.