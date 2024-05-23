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    Аршавин оценил ситуацию в чемпионской гонке РПЛ

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Краснодар» может хлопнуть дверью в домашнем матче 30-го тура РПЛ с «Динамо».

    «Все в руках у «Динамо». Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару». Сначала одни проигрывают там, где никогда не проигрывали, Кассьера забил пять [в матче «Зенита» с «Ахматом»], а мог шесть. Мне кажется, что «Зенит» прорвало и за матч против «Ростова» я не переживаю. «Динамо» задорно играет, вырывает матчи в концовке, но «Краснодар» может хлопнуть дверью», – сказал Аршавин.

    • «Динамо» с 56 очками лидирует в РПЛ, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» с 54 очками, который в 30‑м туре примет «Ростов». Москвичам для завоевания чемпионства достаточно сыграть вничью.
    • Заключительный тур РПЛ пройдет 25 мая. Все 8 матчей начнутся в 16:30 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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