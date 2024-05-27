Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Руководство «Динамо» обвинили в безответственной подготовке выезда команды в Краснодар

    Руководство «Динамо» обвинили в безответственной подготовке выезда команды в Краснодар

    Комментатор «Матч ТВ», фанат «Динамо» Игорь Кытманов нашел вину руководства «Динамо» в упущенном чемпионстве.

    • В 30-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1).
    • Для чемпионства нужно было не проиграть.

    «Есть один вопрос к руководству «Динамо». Вы, когда решили заселить команду в «Мариотт», не думали, что там не будет вообще возможности сосредоточиться на важнейшей игре? Двое суток гостиница гудела. Каждый хотел общаться, фотографироваться. И это перед финалом.

    Неужели нельзя было найти место за городом и максимально сконцентрировано подойти к матчу? Дичайший провал менеджмента», – написал Кытманов.

    • «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.

    Новости по теме
    Газзаев перечислил виновных в упущенном чемпионстве «Динамо» 5
    Гурцкая: «Подарю Личке после упущенного чемпионства книги «Горе от ума» и «Идиот» 6
    Сафонов настраивал «Краснодар» на матч с «Динамо»: «Я не могу позволить сопернику отпраздновать чемпионство на нашем поле» 2
    Источник: телеграм-канал Игоря Кытманова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2024 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1716820984
    Пошло-поехало, любая чушь, чтобы отвлечь от судейства в этой игре.
    Ответить
    Цугундeр
    1716821449
    "Кытманов какой-то ,." -подумал Денгиз Макаров. Ещё подумал .Маленька-маленька. "Кет м.анда , Кытман-шайтан !"-крикнул Денис и заулыбался.)
    Ответить
    СпорЦмен
    1716821811
    Здесь есть, те кто считают, что я Динамо сильнее Зенита? Тут двух мнений нет, Зенит сильнее всех клубов по подбору игроков.
    Ответить
    BAIv
    1716822670
    Ребята уже чемпионство праздновали! Вот и получили поражение!
    Ответить
    ягуар1979
    1716838778
    ну да надо было парней в вагончиках заселить за городом))))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+