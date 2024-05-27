Руководство «Динамо» обвинили в безответственной подготовке выезда команды в Краснодар

Комментатор «Матч ТВ», фанат «Динамо» Игорь Кытманов нашел вину руководства «Динамо» в упущенном чемпионстве.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1).

Для чемпионства нужно было не проиграть.

«Есть один вопрос к руководству «Динамо». Вы, когда решили заселить команду в «Мариотт», не думали, что там не будет вообще возможности сосредоточиться на важнейшей игре? Двое суток гостиница гудела. Каждый хотел общаться, фотографироваться. И это перед финалом.

Неужели нельзя было найти место за городом и максимально сконцентрировано подойти к матчу? Дичайший провал менеджмента», – написал Кытманов.