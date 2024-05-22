Семак высказался о матче «Краснодар» – «Динамо» – от его результата зависит чемпионство «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о чемпионской развязке в РПЛ.

Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в субботу в 16:30 мск.

«Зенит» примет «Ростов», а «Краснодар» дома сыграет с «Динамо».

Динамовцам достаточно не уступить, чтобы стать чемпионами впервые с 1976 года.

Петербуржцы завоюют титул, если победят «Ростов», а «Динамо» потерпит поражение в Краснодаре.

– Мы делаем свою работу. Всегда старались и играли с преимуществом, единственное, чего не хватало – забить.

С «Ахматом» были и голы, и победа. Теперь готовимся к следующему матчу. Главное, что у нас есть шансы. Будем делать то, что от нас зависит.

– Не обидно, что все зависит не только от вас, но и от «Краснодара»?

– А что делать? Мне нечего предъявить ребятам. Они играли, но, к сожалению, были ошибки. Плюс мы не смогли забить, потеряли много очков, которые не должны были терять. Но это футбол, тут ничего не сделаешь.

Теперь надо исходить из условий, которые есть сейчас. Будем работать, трудиться и стараться побеждать – а там как сложится.

– В последнем туре в параллельном матче будете болеть за «Краснодар»?

– Нам нужно решать свои вопросы. Какая разница, за кого болеть в другой игре? Самое главное – самим побеждать. В остальном – как сложится, так сложится.

Понятно, что нужна победа «Краснодара». Но не надо будет ни за кем следить, если мы сами не сможем выиграть. Поэтому в первую очередь необходима своя победа.