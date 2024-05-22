Генич назвал абсурдом ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ

Комментатор Константин Генич высказался о сражении за победу в текущем чемпионате России, которое ведут «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

«Даже выигрывая за четыре тура [до конца] в прошлом сезоне, «Зенит» показывал, что есть чемпионская команда, есть стабильность. А то, что происходит в этом сезоне, это абсурд. Самый настоящий абсурд, когда «Краснодар» в первую часть сезона везeт «Зениту» семь-восемь очков, 10 очков «Динамо».

Потом на большую паузу зимнюю они уходят: «Краснодар» два очка проигрывает «Зениту», «Динамо» уступает. В 24-м туре у «Зенита» девятиочковый отрыв от «Динамо» и четырeхочковый от «Краснодара», а к последнему туру они приходят: 56, 54, 53. Ну, как бы и «Динамо» в лидерах.

Ну это что за чемпионат? Ну что это такое? Ну, кому-то это, может быть, нравится, когда мы сидим, смотрим эту сумасшедшую развязку там с голами Нгамалe на последних минутах в Калининграде и Сочи. Эмоционально это круто, но это не говорит о том, что уровень чемпионата высокий», – сказал Генич.