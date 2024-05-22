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    Генич назвал абсурдом ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ

    Комментатор Константин Генич высказался о сражении за победу в текущем чемпионате России, которое ведут «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

    «Даже выигрывая за четыре тура [до конца] в прошлом сезоне, «Зенит» показывал, что есть чемпионская команда, есть стабильность. А то, что происходит в этом сезоне, это абсурд. Самый настоящий абсурд, когда «Краснодар» в первую часть сезона везeт «Зениту» семь-восемь очков, 10 очков «Динамо».

    Потом на большую паузу зимнюю они уходят: «Краснодар» два очка проигрывает «Зениту», «Динамо» уступает. В 24-м туре у «Зенита» девятиочковый отрыв от «Динамо» и четырeхочковый от «Краснодара», а к последнему туру они приходят: 56, 54, 53. Ну, как бы и «Динамо» в лидерах.

    Ну это что за чемпионат? Ну что это такое? Ну, кому-то это, может быть, нравится, когда мы сидим, смотрим эту сумасшедшую развязку там с голами Нгамалe на последних минутах в Калининграде и Сочи. Эмоционально это круто, но это не говорит о том, что уровень чемпионата высокий», – сказал Генич.

    • «Динамо» лидирует в РПЛ с 56 очками, «Зенит» отстает бело-голубых на 2 очка, «Краснодар» – на 3.
    • В последнем туре «быки» принимают бело-голубых, а петербуржцы – «Ростов».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (13)
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    FCSpartakM
    1716368512
    Этот чемпионат самый сарайный. Раньше был зенит и все остальные клубы, у которых уровень упал. А сейчас даже зенит играет , как гумно. Дайте туров 10 и на первом месте будет локомотив и Спартак, а краснодар выпадет из 5ки
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    baggio80
    1716368991
    Я скажу так у нас все комментаторы и аналитики на матч тв каждый день несут такой абсурд особенно генич
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1716369859
    Костян как всегда прав,Чемпион будет не настоящий
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    The only one
    1716371250
    Само рождение Генича и то, что он стал типа комментатором- вот полный абсурд. А чемпионат: какая коррупция- такой и чемпионат. А если гражданину Геничу не нравится- пусть уходит. Его никто тут силком не держит. Есть много профессий достойных такого великого человека: грузчик, дворник, ассенизатор и дофига других.
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    Gazelvagen877
    1716372607
    Желаю искренне стать чемпионом Динамо!!! Не расстроюсь, если им станет Краснодар. А помойка пусть поймет, что деньги не всегда рулят и не все судьи продажны, точнее не каждый сезон
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    raritet
    1716372765
    Все потому что никто не знает замысел режиссера этого шоу. Даже сам ГЕНИЧ. Смотреть некоторые матчи- это полный цирк. За кого вообще принимают болельщика? Зачастую наш болельщик имеет больше информации чем " комментаторы-информаторы". Здесь и не нужно быть Станиславским. Все и так видно.
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    Январь 59
    1716372902
    Главный спонсор РПЛ букмекерская компания Винлайн. Кто платит деньги, тот и заказывает победителя матча. Винлайн не плохо заработал на поражениях Зенита и Краснодара.. Теперь ещё заработает на чемпионском матче. Всем удачи.
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    SuperNils
    1716372991
    Ну так-то всё правильно сказал. Но мне кажется, что вся эта интрига была создана искусственно, чтобы до последнего тура с болельщиков на стадионах бабло снимать. Ну и плюс ещё немалые суммы у буков вертятся. Серьёзные дядьки там деньги зарабатывают.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716374487
    Всё зависит от игры Зенита. Забили они на игру, добро пожаловать на пьедестал ментам и быкам. А играли бы хотя бы на 75% своих возможностей давно бы были чемпионами. Гыгыгы
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    somn
    1716378223
    Это Семак виноват...
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