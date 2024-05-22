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    • Комитет по этике РФС оштрафовал Самедова за высказывание о судье

    Комитет по этике РФС оштрафовал Самедова за высказывание о судье

    Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать старшего селекционера «Факела» Александра Самедова.

    «В связи с допущенными старшим селекционером ФК «Факел» г. Воронеж Александром Самедовым нарушениями ст. ст. 8, 10, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Александру Самедову санкцию в виде штрафа в размере 50 000 рублей», – говорится в сообщении.

    Председатель комитета по этике Андрей Стукалов сказал, что Самедов допустил оскорбительные выражения в отношении арбитров.

    «Старший селекционер «Факела» присутствовал на заседании. Принес извинения и признал свою вину. Мы назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей», – отметил Стукалов.

    • После матча 24-го тура РПЛ, в котором воронежцы проиграли «Ростову» (0:1) Самедов высказался об арбитре Артеме Любимове: «Этот человек не имеет права судить РПЛ, он низкой квалификации».
    • «Факел» занимает 13-е место в чемпионате России перед последним туром. У команды 29 очков, и она опережает находящуюся в зоне прямого вылета «Балтику» на 3 очка.

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    Источник: официальный сайт РФС

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