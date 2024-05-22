Комитет по этике РФС оштрафовал Самедова за высказывание о судье

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать старшего селекционера «Факела» Александра Самедова.

«В связи с допущенными старшим селекционером ФК «Факел» г. Воронеж Александром Самедовым нарушениями ст. ст. 8, 10, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Александру Самедову санкцию в виде штрафа в размере 50 000 рублей», – говорится в сообщении.

Председатель комитета по этике Андрей Стукалов сказал, что Самедов допустил оскорбительные выражения в отношении арбитров.

«Старший селекционер «Факела» присутствовал на заседании. Принес извинения и признал свою вину. Мы назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей», – отметил Стукалов.